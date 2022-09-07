Барселона, Испания, 8 сентября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. 34-летний центрфорвард национальной сборной Польши по футболу Роберт Левандовски с оценкой 10,0 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча первого тура группы C Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 «Барселона» — «Виктория».

Fcbayern.com Роберт Левандовски

В матче с чешским клубом Левандовски отметился тремя забитыми мячами, одной успешной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и одним удачным отбором. Точность передач польского нападающего составила 69%.

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с 19 июля 2022 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение форварда с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.