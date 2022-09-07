Барселона, Испания, , 23:58 — REGNUM 7 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» футбольный клуб «Барселона» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал крупную победу над чешской «Викторией» со счетом 5:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Франк Кессье (13’ Жюль Кунде), Роберт Левандовски (34’ Серджи Роберто, 45+3’ Усман Дембеле, 67’ Ферран Торрес) и Ферран Торрес (71’). Единственный гол «Виктории» на 44-й минуте забил чешский нападающий Ян Сикора.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен, Альба, Кунде, Роберто (Пике, 46’), Педри (Гави, 75’), Кессье (Торре, 81’), де Йонг, Дембеле (Депай, 75’), Левандовски, Фати (Торрес, 66’).

«Виктория»: Станек, Гейда, Перница, Емелька (Голик, 86’), Гавель, Сикора (Пиларж, 79’), Москера (Йирка, 79’), Буча, Калвах, Влканова (Чермак, 78’), Хоры (Бэсси, 66’).

«Барселона», одержав первую победу в группе C и набрав три очка, поднялась на первое место в турнирной таблице. «Виктория» без очков опустилась на последнюю позицию.