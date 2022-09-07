Архангельск, 7 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. В 16 школах Архангельска откроют стоматологические кабинеты. Вести прием в образовательных учреждениях будут врачи городской поликлиники, сообщает областное правительство.

natadent.ru На приёме у детского стоматолога

« Работа школьных стоматологических кабинетов позволяет обеспечить детей качественной медицинской помощью, максимально приближенной к месту учебы, а с родителей снимает нагрузку в части необходимости посещения поликлиник в рабочее время», — пояснил главврач детской стоматологической поликлиники Константин Уланов.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Архангельская область получит 45 школьных автобусов.