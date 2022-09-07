Вашингтон, 7 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Власти США намерены продолжить снабжение киевского режима боеприпасами для высокоточных РСЗО HIMARS. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

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«Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS… Это действительно то, что нужно [киевскому режиму]», — сказал Каль, выступая на конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США передали киевскому режиму около 20 установок РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS, имеющими дальность около 80 километров. Это высокоточные ударные системы, способные наводится по спутникам.

По имеющимся данным, расчеты HIMARS, действующие на территории бывшей УССР, состоят из американских военных.