Йошкар-Ола, , 23:50 — REGNUM В Йошкар-Оле между новым автовокзалом и железнодорожным вокзалом планируется открыть маршрут регулярных пассажирских перевозок. Об этом сообщил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев во время прямой линии, трансляция которой шла в соцсетях.

Воскресенский мост, Йошкар-Ола Варвара Захарова © ИА REGNUM

По его словам, это улучшит степень доступности обоих транспортных узлов. Пока объявлен конкурс на получение права осуществлять перевозки по данному маршруту.

«В настоящее время право на его осуществление является предметом открытого конкурса», — сказал руководитель республики.

Также он добавил, что планируется обновить подвижной состав транспорта в Йошкар-Оле. В том числе, намечен переход с автобусом малой вместимости на средний класс, что увеличит уровень комфорта и степень безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание автовокзала в Йошкар-Оле, строительство которого продолжалось около пяти месяцев, ввели в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Стоимость контракта на выполнение работ по строительству здания составила 100 млн рублей. С января 2022 года автовокзал начал принимать пассажиров. Автобусное сообщение из Йошкар-Олы организовано более чем по 40 направлениям, пять маршрутов осуществляются в соседние регионы и Москву.

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