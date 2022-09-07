Ялта, Крым, 7 сентября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Один из задержанных в рамках расследования убийства мужчины в Ялте признал свою вину, сообщили 7 сентября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

publicdomainpictures.net Убийство

По информации полиции, 6 сентября в дежурную часть полиции Ялты поступило сообщение о том, что около 05:30 в городскую больницу был доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Мужчину в больницу привезли на автомобиле два человека, которые затем скрылись. Пострадавший позже скончался.

Полицейским удалось установить и автомобиль, и граждан, которые в нём находились, обоих доставили в отдел. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда.

«В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан», — прокомментировали ситуацию в полиции.

В настоящее время, уточнили в МВД, материалы дела переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 сентября жители Ялты устроили стихийный сход у здания МВД. В соцсетях появились слухи о том, что один из задержанных по подозрению в убийстве мужчины отпущен, поскольку якобы имеет высокопоставленных родственников. Глава администрации Ялты Янина Павленко в соцсетях сообщила, что выехала к месту схода граждан, и заверила, что дело находится на особом контроле.

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю уточнили, что конфликт между тремя ялтинцами произошёл в ходе распития спиртного, в результате один из мужчин получил ножевые ранения.