Скопье, , 23:50 — REGNUM Представитель македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Александр Николовски 7 сентября заявил, что его партия представила инициативу об аннулировании соглашения о дружбе и добрососедстве с Болгарией.

Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, если инициатива наберет 150 тысяч подписей, данный вопрос будет вынесен на референдум, что подтвердил спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери.

По словам Николовски, соглашение с Болгарией является «причиной всех проблем» в отношениях Софии и Скопье, поскольку позволяет Болгарии ставить условия Северной Македонии.

Напомним, в настоящее время в Болгарии ждут внесения в Конституцию Северной Македонии поправок о болгарском национальном меньшинстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен глава переговорной команды Северной Македонии по евроинтеграции