Штат Пенсильвания, США, 7 сентября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Телеканал HBO Max продлил сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» на второй сезон. Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из т/с «Милые обманщицы: Первородный грех» Бэйли Мэдисон и Зариа Симон

«Мы так гордимся невероятным откликом как критиков, так и фанатов, который получил сериал «Милые обманщицы: Первородный грех». Зрители приняли наше новое поколение обманщиц, а также блестящий мрачный, наполненный ужасами взгляд Роберто и Линдси на эту культовую франшизу. Вместе с Alloy Entertainment и Warner Bros. Television мы очень рады продолжить наследие «Милых обманщиц», — заявила глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри. Премьера первого сезона шоу состоялась 28 июля 2022 года.

Напомним, сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» рассказывает о группе подростков, которые пытаются разобраться с последствиями жуткой трагедии, повергшей в шок небольшой город в штате Пенсильвания (США) 20 лет назад. Главные роли в шоу исполняют Чандлер Кинни, Майя Рефикко, Бэйли Мэдисон, Малия Пайлс и Зариа Симон.