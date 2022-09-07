Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Содержание очередного пакета военной помощи киевскому режиму будет раскрыто 8 сентября в Германии на встрече группы представителей стран Запада по координации помощи Киеву, сообщил 7 сентября заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на конференции издания Defensе news.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, о новом пакете объявит шеф Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, Кол заявил, что в новый пакет, скорее всего, войдут дополнительные партии реактивных снарядов для РСЗО HIMARS.

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