Вашингтон, 7 сентября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Содержание очередного пакета военной помощи киевскому режиму будет раскрыто 8 сентября в Германии на встрече группы представителей стран Запада по координации помощи Киеву, сообщил 7 сентября заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на конференции издания Defensе news.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, о новом пакете объявит шеф Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, Кол заявил, что в новый пакет, скорее всего, войдут дополнительные партии реактивных снарядов для РСЗО HIMARS.