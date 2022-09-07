Приштина, Сербия, , 23:42 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 7 сентября вручила косовскую награду «Орден независимости» бывшему президенту Швейцарии Мишлин Калми-Ре.

Вьоси Османи U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, награда присуждается за вклад в признание независимости Косово и поддержку Приштины в продвижении своих позиций на международной арене.

Османи подчеркнула, что «нахождение на правильной стороне истории, когда демократические ценности под угрозой, является лучшим выбором», а также поблагодарила швейцарского политика за поддержку.