Лондон, , 23:40 — REGNUM Тема энергетического кризиса обсуждалась в ходе телефонных переговоров глав британского и германского правительств Лиз Трасс и Олафа Шольца 7 сентября, сообщили в пресс-службе нового премьер-министра.

Англичанка. Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что переговорщики признали, что им важна «энергетическая устойчивость и независимость». Упоминалась в этой связи и Россия и её, в формулировке Трасс, «экономический шантаж».

Кроме того, британский премьер-министр сказала Шольцу, что двум странам следует усилить сотрудничество в вопросе обороны. Обсуждались и вопросы, связанные с выходом Британии из ЕС и касающиеся Северной Ирландии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трасс в своём первом обращении к нации пообещала решить энергетические проблемы страны. Не всем эта речь показалась убедительной.

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