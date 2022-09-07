Лондон, 7 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Тема энергетического кризиса обсуждалась в ходе телефонных переговоров глав британского и германского правительств Лиз Трасс и Олафа Шольца 7 сентября, сообщили в пресс-службе нового премьер-министра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Англичанка. Трасс

Отмечается, что переговорщики признали, что им важна «энергетическая устойчивость и независимость». Упоминалась в этой связи и Россия, и её, в формулировке Трасс, «экономический шантаж».

Кроме того, британский премьер-министр сказала Шольцу, что двум странам следует усилить сотрудничество в вопросе обороны. Обсуждались и вопросы, связанные с выходом Британии из ЕС и касающиеся Северной Ирландии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трасс в своём первом обращении к нации пообещала решить энергетические проблемы страны. Не всем эта речь показалась убедительной.