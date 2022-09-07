Мелитополь, Бывш. УССР, , 23:36 — REGNUM В городе Мелитополе Запорожской области взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией», сообщил 7 сентября председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он также заявил, что считает этот взрыв терактом, совершённым боевиками киевского режима.

«[Киевский режим] вновь совершил теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — написал Рогов.

«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — добавил он.

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