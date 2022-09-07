Ялта, Крым, 7 сентября 2022, 23:32 — REGNUM На стихийный митинг к управлению МВД вышли жители Ялты 7 сентября, они потребовали объективного расследования убийства местного жителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ситуацию в соцсетях прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко.
В свою очередь, в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю сообщили, что следственное ведомство ходатайствует о незамедлительной передаче уголовного дела по факту смертельного ранения мужчины в городе Ялте из органов внутренних дел.
Предварительно установлено, сообщили в ГСУ, что вечером 6 сентября в ходе распития спиртных напитков между тремя жителями Ялты произошёл конфликт, один из них получил множественные — по некоторым данным, более 30 — удары ножом.
Мужчина позже от полученных ранений скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, подчеркнули в ГСУ, задержаны.
В соцсетях пользователи сообщают, что возмущение людей вызвали появившиеся слухи о том, что якобы одного из подозреваемых отпустили, поскольку у него нашёлся влиятельный родственник. Официально эта информация не подтверждена.