Ялта, Крым, , 23:32 — REGNUM На стихийный митинг к управлению МВД вышли жители Ялты 7 сентября, они потребовали объективного расследования убийства местного жителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Ситуацию в соцсетях прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Вечером выехала на Морскую, где местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца. Уверяю всех — дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание», — написала в телеграм-канале Павленко.

В свою очередь, в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю сообщили, что следственное ведомство ходатайствует о незамедлительной передаче уголовного дела по факту смертельного ранения мужчины в городе Ялте из органов внутренних дел.

Предварительно установлено, сообщили в ГСУ, что вечером 6 сентября в ходе распития спиртных напитков между тремя жителями Ялты произошёл конфликт, один из них получил множественные — по некоторым данным, более 30 — удары ножом.

«Опасаясь гибели своего знакомого, мужчины поместили его в автомобиль и доставили в медицинское учреждение для оказания ему помощи, после чего скрылись», — уточнили в СК.

Мужчина позже от полученных ранений скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, подчеркнули в ГСУ, задержаны.

В соцсетях пользователи сообщают, что возмущение людей вызвали появившиеся слухи о том, что якобы одного из подозреваемых отпустили, поскольку у него нашёлся влиятельный родственник. Официально эта информация не подтверждена.