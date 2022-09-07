Белград, , 23:37 — REGNUM Делегация литовских депутатов 7 сентября прибыла в Косово.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители Литвы встретились с членами комитета по иностранным делам в парламенте Косово.

Глава делегации Лайма Андрикиене подчеркнула, что ее страна поддержит Косово на пути вступления в международные организации, ЕС и НАТО, а также всецело выступает за отмену въездных виз для граждан Косово в ЕС.

Ранее в правительстве Косово сообщили о намерении подать заявку на вступление в ЕС уже в 2022 году.

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