Белград, 7 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Делегация литовских депутатов 7 сентября прибыла в Косово.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители Литвы встретились с членами комитета по иностранным делам в парламенте Косово.

Глава делегации Лайма Андрикиене подчеркнула, что ее страна поддержит Косово на пути вступления в международные организации, ЕС и НАТО, а также всецело выступает за отмену въездных виз для граждан Косово в ЕС.

Ранее в правительстве Косово сообщили о намерении подать заявку на вступление в ЕС уже в 2022 году.