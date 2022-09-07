Вашингтон, 7 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. В Сеть выложили полный список текущих персонажей Disney Dreamlight Valley, а также перечень тех героев, что появятся в игре позже. Об этом 7 сентября сообщает портал PC GamesN.

Walt Disney

Сейчас геймеры могут подружится в Dreamlight Valley с такими знакомыми героями, как Мерлин, Скрудж МакДак, Микки Маус, Гуфи, Минни Маус, Дональд Дак, Матушка Готель, ведьма Урсула, принц Эрик и русалочка Ариэль. Они также могут завести дружеские отношения с Моаной и Мауи, крысой Реми, роботом ВАЛЛ-И, а также с Анной, Эльзой и Кристоффом из «Холодного сердца».

Как отмечает издание, вероятно, в будущем, когда игра выйдет в полноценный релиз, в ней появятся снеговик Олаф, Белль и Чудовище, Базз Лайтер и Вуди, Золушка, Пумба, Тимон, Шрам и Симба, Стич, Салли («Корпорация монстров»), а также Ральф и Ванилопа фон Кекс.

Напомним, релиз Disney Dreamlight Valley в формате «раннего доступа» (игра находится в разработке, но доступна геймерам) состоялся 6 сентября 2022 года. Реализацией проекта занимается студия Gameloft, многие геймеры сравнивают его с игрой Stardew Valley в жанре симулятора фермера.