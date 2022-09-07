Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Американская актриса Кэтрин Кинер («Капоте») может присоединиться к актёрскому составу фильма «Джокер: Безумие на двоих». Об этом 7 сентября сообщило издание Deadline.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США

По данным источника, Кинер ведёт переговоры об участии в ленте, однако кого именно ей предстоит сыграть — неизвестно. Съёмки сиквела «Джокера» должны начаться в декабре 2022 года.

Напомним, премьера «Джокера: Безумие на двоих» намечена на 4 октября 2024 года. Главные роли в картине сыграют Хоакин Феникс и певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта).

Читайте ранее в этом сюжете: Дворецкий Бэтмена сражается с врагами в трейлере нового сезона «Пенниуорта»