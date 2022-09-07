Москва, 7 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. 19-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян привлек внимание каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала». Об этом 7 сентября сообщает испанское издание As.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

В прошедшее летнее трансферное «Челси» был близок к подписанию Захаряна за 15 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за ограничений, наложенных УЕФА.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.