Рим, 7 сентября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что он мог бы совместно с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредников для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР. Об этом Берлускони заявил сегодня, 7 сентября, в эфире телеканала Rai1.

(сс) European People's Party Сильвио Берлускони

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«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — сказал Берлускони.

Также Берлускони выразил сожаление, что санкции Запада против России привели к тому, что Москва фактически укрепляет «коммунистический тоталитаризм Китая» вместо сближения с Евросоюзом.

Он отметил, что пока не видит признаков того, чтобы Россия терпела экономические потери от санкций.

«Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — отметил итальянский политик.