Брайтон, Великобритания, , 23:21 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Брайтон» Грэм Поттер может возглавить лондонский «Челси». Об этом 7 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, «пенсионерам» придется заплатить «Брайтону» 14 миллионов евро компенсации, если Поттер возглавит лондонский клуб.

После шести сыгранных матчей «Брайтон» под руководством Поттера, набрав 13 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель был отправлен в отставку 7 сентября из-за неудовлетворительных результатов в рамках Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА.