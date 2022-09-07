Приштина, Сербия, 7 сентября 2022, 23:26 — REGNUM Охранник деревенской школы в Градице 6 сентября сообщил в полицию Косово о получении ножевых ранений.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина назвал виновником 16-летнего юношу, бывшего ученика охраняемой им школы.
Обвиняемый и раненый были опрошены и освобождены в соответствии с обычной процедурой после возбуждения уголовного дела.
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