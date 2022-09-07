Москва, 7 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В международном гранд-финале Открытых киберспортивных студенческих игр примут участие команды из России, Сербии, Казахстана и ЮАР. Об этом 7 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Командам-участницам предстоит побороться за 3 млн рублей в двух соревновательных дисциплинах: «Боевая арена» (вид программы: Dota 2) и «Тактический трехмерный бой» (вид программы: Counter-Strike: Global Offensive). От России примут участие команды, победившие во Всероссийском финале соревнований, который пройдет 15 сентября 2022 года. Команды от Сербии, Казахстана и ЮАР определялись по итогам отборочных туров, которые проводились внутри этих стран.

Напомним, гранд-финал пройдет 17 сентября 2022 года на территории Yota Arena в Москве. Посетить мероприятие может любой желающий совершенно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию.