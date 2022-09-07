Варшава, , 23:05 — REGNUM Студия CD Projekt Red, ранее анонсировавшая проект четвёртой игры серии «Ведьмак», которая пока не имеет названия, вероятно, планирует сделать её трилогией. Об этом 8 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Ведьмак BagoGames

«Мы сказали, что будет новая сага. Мы имеем в виду не одну (игру — ИА REGNUM)», — заявил глава компании Адам Кичиньский во время телефонной конференции, посвящённой очередному финансовому отчёту CD Projekt. Он также напомнил собеседникам, что первая сага на основе «Ведьмака» состояла из трёх игр и теперь разработчики подумывают о том, что в рамках новой стоит выпустить больше одной.

Руководитель CD Projekt отметил, что будущая игра студии разрабатывается на основе «движка» Unreal Engine 5, который сильно отличается от собственных инструментов студии, которые она использовала ранее. Автор PC Gamer Уэс Фенлон обратил внимание, что если принять во внимание сказанное Кичиньским, то новую игру по «Ведьмаку» нельзя называть «Ведьмак 4», поскольку у трилогии не может быть четвёртой части.

Напомним, в мае 2022 года Адам Кичиньский сообщил, что проект новой игры серии «Ведьмак» перешёл на следующую стадию реализации. Тогда геймерское сообщество восприняло слова разработчика как заявление о том, что он уже находится на стадии предпроизводства.

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