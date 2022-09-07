Париж, , 23:05 — REGNUM Число жителей Франции, одобряющих антироссийские санкции, введённые на фоне спецоперации ВС РФ, снижается, согласно данным проведённого 6–7 сентября опроса Elabe. Опрошен 1001 человек.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если в марте, после начала спецоперации, санкции против России, даже в случае, если они отрицательно повлияют на жизнь во Франции, поддерживали 44% французов, то теперь таких 40%.

Сократить объём санкций предлагают 32%, а вовсе отменить — 27% (по сравнению с мартовскими 19%).

Отмечается, что важную роль в формировании мнения на тему санкций оказывает экономическое положение дел во Франции.

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