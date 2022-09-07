Антироссийские санкции разочаровывают жителей Франции — опрос
Париж, 7 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Число жителей Франции, одобряющих антироссийские санкции, введённые на фоне спецоперации ВС РФ, снижается, согласно данным проведённого 6–7 сентября опроса Elabe. Опрошен 1001 человек.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Если в марте, после начала спецоперации, санкции против России, даже в случае, если они отрицательно повлияют на жизнь во Франции, поддерживали 44% французов, то теперь таких 40%.
Сократить объём санкций предлагают 32%, а вовсе отменить — 27% (по сравнению с мартовскими 19%).
Отмечается, что важную роль в формировании мнения на тему санкций оказывает экономическое положение дел во Франции.
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