Саранск, 7 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В Саранске с 8 по 12 сентября состоится финал X национального чемпионата «Молодые профессионалы». Торжественная церемония открытия соревнований пройдёт на Советской площади, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

пресс-служба правительства Мордовии Подготовка к открытию финала на Советской площади в Саранске

В соревнованиях примут участие студенты образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоры до 16 лет. Более 280 молодых профессионалов из 69 регионов России будут демонстрировать свои умения до 25 компетенциям. Работу участников будут оценивать почти 170 экспертов.

В формате онлайн к мероприятию подключатся около 700 профессионалов и более 1 тыс. экспертов.

В рамках финала Национального чемпионата будет проходить Евразийский чемпионат, участниками которого станут представители 14 иностранных государств.

Гостей торжественной церемонии открытия конкурса ждут различные зоны активности, палатки с сувенирной продукцией, уличные кафе. Будут организованы фотозоны и интерактивные площадки с мастер-классами, творческими мастерскими, спортивными и настольными играми. Запланирован парад флагов. Завершат церемонию группа 5sta Family и поп-исполнитель Amchi.

Как сообщало ИА REGNUM, первые соревнования по оказанию экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях начались 19 августа в Белгородской области. Межотраслевая и межрегиональная спартакиада собрала команды из Белгородской и Курской областей. Для участников моделировали различные ситуации, «пострадавших» играли студенты-медики.

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