Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Бывшего президента США Барака Хуссейна Обаму в Белом доме снова приняли намного темлее, чем нынешнего главу Соединённых Штатов Джозефа Байдена. Мизансцена была разыграна сегодня, 7 сентября, на традиционном представлении президентского портрета.

Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

Обама со своей супругой Мишель прибыли в Белый дом на эту церемонию. Судя по кадрам прямой трансляции, после того, как Байден и Обама вошли в зал, бывший глава государства стал пожимать руки и обниматься со многими присутствующими. При этом действующий президент США ограничился несколькими рукопожатиями, а затем и вовсе отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Прошлый раз в Белом доме Обама был в апреле. Многие обратили внимание, что в зале практически все окружили Обаму и общались с ним, а президент Байден в растерянности ходил по сцене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден был вице-президентом при Обаме оба его срока. Обама активно участвовал в предвыборной кампании Байдена, когда тот выдвинулся в президенты. Более того, вице-президент Камала Харрис, которая шла в паре с Байденом, считается человеком Обамы.