Вашингтон, 7 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, получившая мировую известность благодаря своим ошибкам, оговоркам и неточностям, будет вести собственную программу на телеканале MSNBC, сообщает 7 сентября новостной портал Wrap.

Whitehouse.gov Джен Псаки

По утверждению портала, программа Псаки начнёт выходить в эфир в 2023 году.

«Псаки приступила к работе на MSNBC, где она сосредоточится на освещении выборов и насущных проблем», — указано в сообщении.

Сама Джен Псаки в ходе выступления на медиаконференции в Лос-Анджелесе заявила, что намерена «разоблачать чушь» и «разрушать мифы».