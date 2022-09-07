Лондон, 7 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $88 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 7 сентября.

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По состоянию на 21:30 мск, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 5,25% и достигла $87,96 за баррель.

В последний раз нефти данной марки торговалась ниже отметки в $88 за баррель 1 февраля 2022 года.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 5,77% — до $81,87 за баррель.

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