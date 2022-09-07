Вашингтон, , 22:51 — REGNUM В Сеть выложили полноценный трейлер третьего сезона сериала «Пенниуорт». Об этом 7 сентября сообщил портал «Канобу».

Джек Бэннон в т/с «Пенниуорт» Цитата из трейлера

Третий сезон проекта раскроет ранее неизвестные подробности о молодости Альфреда Пенниуорта, а также расскажет о борьбе будущего дворецкого Бэтмена с недоброжелателями. Выход новых эпизодов шоу намечен на октябрь 2022 года.

Напомним, во вселенной DC Альфред Пенниуорт является пожилым дворецким и доверенным лицом Бэтмена. В сериале «Пенниуорт» роль персонажа исполняет Джек Бэннон.

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