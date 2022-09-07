Приштина, Сербия, 7 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 7 сентября в ходе встречи с президентом Словении Борутом Пахором обвинила политическую организацию косовских сербов в Косово «Сербский список» в связях с криминалом, а также назвала эту партию «сателлитом президента Сербии Александра Вучича».

Presidency of Kosovo Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что последнюю «Сербский список» выполняет в ущерб своей прямой обязанности — защите прав сербского национального меньшинства в Косово.

«Их задача — обострение напряжения и насилие, а для всех, кто преследует такие цели, нашим ответом будет верховенство закона», — заявила Османи.

Глава Косово заявила, что сербское население запугивают нелегальные структуры власти, управляемые из Белграда, а также криминальные организации, которые «держат их в заложниках, чтобы создать напряжение». Османи призвала сербское население не становиться «жертвой пропаганды, исходящей России» и от сторонников идей Слободана Милошевича.