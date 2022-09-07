Москва, , 22:47 — REGNUM 29-летний фланговый защитник и капитан национальной сборной Израиля по футболу Эли Даса подписал контракт с московским «Динамо». Об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает израильского защитника в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Эли Даса, выступая за «Витесс», принял участие в 33 турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился пятью результативными передачами и получил одну желтую карточку.