Алеппо, Сирия, , 22:44 — REGNUM Четыре истребителя F-16 из состава ВВС Израиля нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо, сообщил 7 сентября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Алеппо до войны travelask.ru

По его данным, в результате аэродрому был причинен незначительный ущерб.

«6 сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо). В результате израильского авиаудара причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома», — рассказал Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в районе международного аэропорта сирийского города Алеппо ПВО Сирии сбили несколько ракет, прилетевших со стороны Израиля.

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