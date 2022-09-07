Владивосток, 7 сентября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов считает, что рано или поздно все российские банки окажутся под жесткими санкциями Запада и будут отключены от различных международных систем. Об этом Шувалов заявил сегодня, 7 сентября, «на полях» Восточного экономического форума.

Government.ru Игорь Шувалов

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"Надо действовать так, что жесткие санкции все равно будут введены в отношении всего банковского сообщества. Маловероятно, что как сейчас — крупнейшие банки будут под санкциями, а какие-то нет. Это маловероятный сценарий. Всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь другие способы доведения расчетов по операциям своих клиентов», — сказал Шувалов.

В этой связи очень важно усиление рубля в качестве серьезной региональной валюты, и дальнейшее снижение роли доллара и евро. С большой долей вероятности это произойдет в ближайшем будущем, считает Шувалов.

Ранее Шувалов уже заявил, что госкорпорация ВЭБ. РФ отказалась от операций с долларами и евро.