Приштина, Сербия, 7 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 7 сентября прибыл на съезд партии «Список Дерзай» — своих союзников на выборах 2021 года.

Presidency of Kosovo Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в съезде также приняла участие глава фракции партии Курти «Движение за самоопределение» в парламенте Косово Мимоза Кусари-Лиля.

В съезде приняли участие свыше 300 человек. Главой партии является президент Косово Вьоса Османи, сопредседателями стали Фатон Пеци и глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц.