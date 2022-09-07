Мелитополь, Бывш. УССР, , 22:38 — REGNUM Пять взрывов прогремело в городе Мелитополе вечером 7 сентября, написал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Сначала он написал, что прогремело четыре взрыва и что, по предварительной информации, сработала система ПВО. А затем уточнил, что взрывов уже пять.

Затем он добавил, что система ПВО сработала и в городе Бердянске.

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