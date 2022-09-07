Вашингтон, 7 сентября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Сериал «Дом дракона» телеканала HBO впервые после премьеры потерял баллы в рейтингах. Об этом 8 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Дом дракона» Рис Иванс в роли Отто Хайтауэра

Издание отмечает, что это произошло после того, как в эфир вышла третья серия шоу. Так, рейтинговая платформа Nielsen сообщает, что показатель количества зрителей «Дома дракона» снизился на 28,6% или на 1 млн пользователей кабельного телевидения в абсолютном выражении. Третий эпизод сериала вечером, 4 сентября 2022 года посмотрели 2,5 млн зрителей.

Напомним, вторую серию «Дома дракона», которая вышла в эфир кабельного ТВ HBO 28 августа 2022 года, посмотрели 3,5 млн человек. Это на 9,4% больше, чем в случае премьерного эпизода, ознакомиться с которым решили 3,2 млн зрителей. Премьера сериала, который представляет собой приквел «Игры престолов» состоялась 21 августа 2022 года.