Ижевск, , 22:34 — REGNUM Индустриальный районный суд Ижевска вынес приговор 32-летнему жителю Завьяловского района, который признан виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие тяжелого хронического заболевания, наличие на иждивении двоих малолетних детей, и отягчающие — алкогольное опьянение, и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 июня текущего года сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Водитель остановился на обочине дороги, на требование выйти из машины и показать документы не реагировал. После неоднократных требований он все-таки вышел из автомобиля, держа за ошейник свою собаку — немецкую овчарку. Выяснилось, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был агрессивен, в какой-то момент он отпустил ошейник и дал команду «взять». Собака вцепилась в руку дорожного инспектора, пришлось применить табельное оружие.

Читайте также: Пьяный житель Ижевска натравил собаку на сотрудников ГИБДД