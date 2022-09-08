8 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Сербы — единственный народ в Европе, который всё ещё живой, который оказывает сопротивление западной гегемонии. К тому же, сербы напоминают Западу, каким он был, пока всё ещё был христианским.

Татьяна Стоянович, , 07:41 — REGNUM В предсмертной агонии антихристианский Запад пытается утащить за собой в ад Сербию, и поэтому для него так важно, чтобы Белград и Приштина как можно скорее подписали соглашение о «взаимном признании». Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 4 сентября пресс-служба президента Сербии Александра Вучича опубликовала письмо, в котором канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали сербского лидера готовиться к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии. Уже 6 сентября пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано заявил новостному агентству «Танюг» о том, что спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак планирует посетить Белград и Приштину 9 сентября в компании советников президентов Франции и Германии — Олафа Шольца и Эммануэля Макрона. В самом конце августа собственного спецпредставителя по Западным Балканам назначила еще одна страна Евросоюза — Словения. На эту должность назначен дипломат Анжей Фрагнеш, который с 2005 по 2009 год работал в посольстве Словении в Сербии, где курировал вопросы словенско-сербского сотрудничества и косовского урегулирования.

«Запад считает, что идеально было бы заставить Белград подписать соглашение о «нормализации отношений» с Приштиной до того, как российские войска войдут в Одессу. Тем более у него есть союзник — президент Сербии Александр Вучич. Действующего президента Сербии влиятельные страны Запада привели к власти для того, чтобы он уничтожил сербскую государственность и дехристианизировал сербский народ, агрессивно продвигая тему ЛГБТ-сообщества. Сейчас Вучич заявляет, что он даже не знает, как это сообщество называется, но это ему не помешало потребовать в 2019 году от ЕС, чтобы именно в Сербии был организован гей-парад — пресловутый «Европрайд», — рассказал Гайич.

Президент Сербии Александр Вучич

Касаясь назначения Словенией отдельного спецпредставителя по Западным Балканам, политолог отметил, что для сербов это звучит как плохая и даже немного оскорбительная шутка.

«Словения инициировала кровавую гражданскую войну в Югославии. Также она поддерживала албанский сепаратизм в Косово, выступая на стороне албанских шахтеров, которые в 1989 году в руднике Трепча бастовали якобы из-за плохих условий работы, но на самом деле использовали эту забастовку для того, чтобы показать, что албанцев в Косово притесняют сербские власти. Тогда в Цанкарьевом доме в Любляне проходили митинги поддержки албанских шахтеров в Косово. Анжей Фрагнеш, которого Словения назначила на должность спецпредставителя по Западным Балканам, был послом этой страны в Сербии на момент одностороннего провозглашения независимости Косово», — напомнил Гайич.

По мнению сербского политолога, чрезвычайно важно то, что Запад одновременно требует от Сербии смириться в двумя унижениями одновременно — с «болезненными компромиссами» по Косово и Метохии и с проведением гей-парада в Белграде в сентябре этого года.

«До того, как кабинет президента Сербии опубликовал письмо Шольца и Макрона, к руководству Сербии обратился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал сербские власти разрешить проведение «Европрайда» в Белграде. Нервозность Запада просто удивляет. Очевидно, что они увидели десятки тысяч сербов на улицах Белграда, которые с иконами и крестами в руках протестовали против проведения этого мероприятия, и ужаснулись. Потому что весь Запад — антихристианский, и они теперь видят в нас отражение того, кем они были тысячу лет назад. Ужасная ненависть, которую Запад культивирует как против сербов, так и против русских, настолько окрепла, что они уже готовы на всё», — полагает Гайич.

Поэтому, продолжил эксперт, чрезвычайно важно понимать разницу между сербским народом — не только в Сербии, но и в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, и сербским руководством, на что недавно указал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM