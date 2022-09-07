Подгорица, , 22:29 — REGNUM Российская компания «Новатэк» планирует выйти из проектов в Черногории, сообщил ее директор Леонид Михельсон, сообщает черногорский портал Ulinfo.

Платформа Håkon Thingstad

В марте 2021 года консорциум компаний Eni (Италия) и «Новатэк» (Россия) начал разведочное бурение нефтяных скважин в около побережья Улциня в Черногории, а спустя некоторе время было объявлено, что по результатам бурения нефти нет.

Ожидается, что из-за невыполнения контракта с этим консорциумом и греческой Energean Черногория получит компенсацию в размере более 10 млн евро.