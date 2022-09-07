Москва, , 22:27 — REGNUM Премьера фильма «Ёлки 9» состоится 1 декабря 2022 года. Об этом пишет информационное агенство InterMedia со ссылкой на пресс-службу проекта.

Иван Ургант Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия

«Франшиза «Ёлки» — больше, чем просто хорошее кино. Это то, что объединяет людей накануне Нового года, дарит исключительно позитивные эмоции, настраивает на праздничный лад», — заявил руководитель кинопрокатного направления кинокомпании «Вольга» Александр Сычев. Креативным продюсером ленты выступит блогер Евгений Кулик, студия которого занимается производством проекта совместно с компанией Bazelevs.

Напомним, в «Ёлках 9» сыграют Евгений Кулик, Виктория Агалакова, Фёдор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и другие. Режиссёрами картины выступят Александра Лупашко («Ёлки 8») и Сергей Наумов («Два»).

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