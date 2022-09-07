Вашингтон, 7 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Шведская компания Saab получила заказ на поставку армии США ручных противотанковых гранатометов (РПГ) типа «Карл Густав» и AT4CS RS, сообщает 7 сентября пресс-служба компании.

Выстрел из гранатомета

«Компания Saab получила заказ на «Карл Густав» и системы AT4CS RS для вооруженных сил США. Стоимость заказа составляет 81,8 миллиона долларов США (812,7 миллиона шведских крон), а поставки будут осуществляться в течение 2024 года», — указано в заявлении пресс-службы компании.

По утверждению заказчика, гранатомёты предназначены для Командования специальных операций США (SOCOM) и Корпуса морской пехоты США.

Как сообщало ИА REGNUM, РПГ типа «Карл Густав» активно поставляются вооруженным формированиям киевского режима.