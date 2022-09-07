Вашингтон, 7 сентября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. О желании изменить к лучшему отношения с Китаем в сфере торговли заявила 7 сентября американский представитель Кэтрин Тай.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Китай и США

Во время китайско-американских переговоров, которые проходили в формате видеоконференции, она сказала, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы экономика Китая «работала так же, как наша»: Пекин в этом случае следовал бы нормам и положениям, прописанным уставами таких структур, как ВТО.

Американский представитель признала, что США оказывали на Китай давление долгие годы, применяя принцип «кнута и пряника», а также «принуждения к диалогу». Но так больше быть не должно.

«Мы видим, что нам нужно иметь более эффективные инструменты и гарантировать, что мы сможем продолжать конкурировать», — добавила Тай.