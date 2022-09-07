Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн рассказал, что мог снять экранизацию серии игр Hitman. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter 7 сентября.

Джеймс Ганн Gage Skidmore

По словам Ганна, за несколько недель до его назначения на пост режиссёра первых «Стражей Галактики», он поделился со студией своим видением экранизации игры: «За несколько недель до того, как я получил «Стражей», я презентовал фильм Hitman. Студия очень хотела нанять меня, но продюсер проекта был против». Постановщик также добавил, что рад подобному исходу, поскольку он никогда бы не снял «Стражей галактики», если бы руководство одобрило его идею.

Напомним, серия игр Hitman дважды получала экранизацию. Так, в 2007 году вышел «Хитмэн», где главную роль исполнил Тимоти Олифант, а в 2015 году состоялась премьера боевика «Хитмэн: Агент 47» с Рупертом Френдом. Обе картины получили неоднозначные отзывы критиков.

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