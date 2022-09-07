Бишкек, 7 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года в Киргизии зарегистрировано более 213,3 тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в управлении патрульной службы милиции.

(сс) Pixel-mixer Авария

Из них за 1 967 случаев вождения в пьяном виде, 1 363 случаев езды без водительского За восемь месяцев 2022 года в Киргизии зарегистрировано более 213,3 тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в управлении патрульной службы милиции.

Из них за 1 967 случаев вождения в пьяном виде, 1 363 случаев езды без водительского удостоверения, 40 случаев автохулиганства и 444 случая незаконной тонировки стёкол автомобиля.

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Кроме того, на пешеходов или велосипедистов, нарушивших ПДД, милиционеры составили 17 150 протоколов, за нарушение правил остановки или стоянки — 113 970, за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — 49 300 и за иные нарушения — 29 068.

В итоге нарушителей оштрафовали в общей сложности почти на 105 млн 250 тысяч сомов (около 79,5 млн рублей), а на штрафстоянку водворили 17 159 машин.

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