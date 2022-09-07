Амстердам, 7 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. 7 сентября амстердамский «Аякс» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромил шотландский клуб «Глазго Рейнджерс». Основное время встречи, проходившей в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена», завершилось со счетом 4:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «Аякса» отметились Эдсон Альварес (17’ Стивен Бергейс), Стивен Бергейс (32’ Мохаммед Кудус), Мохаммед Кудус (33’) и Стевен Бергвейн (80’). Единственную желтую карточку на 62-й минуте получил полузащитник гостей Райан Джек.

Составы команд:

«Аякс»: Пасвеер, Тимбер, Басси, Ренч, Блинд (Баас, 81’), Альварес (Санчес, 88’), Тейлор, Бергейс (Классен, 81’), Бергвейн (Окампос, 81’), Тадич, Кудус (Броббей, 88’).

«Рейнджерс»: Маклафлин, Таверньер (Кинг, 46’), Голдсон, Сэндс, Баришич, Лундстрам, Кент, Камара (Дэвис, 78’), Райт (Матондо, 46’), Тилман (Джек, 46’), Колак.

«Аякс», одержав первую победу в группе и набрав три очка, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Рейнджерс» без очков опустился на последнюю строчку.