Нижний Новгород, , 22:08 — REGNUM С просьбой предоставить временное убежище в Нижегородской области к властям региона обратились 2 809 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, из них 2 797 человек его уже получили. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Флаг Нижегородской области Евгений Катышев

В ведомстве отмечают, что в общей сложности в период с 19 февраля 2022 года в Нижегородскую область прибыли более 5 500 переселенцев из ЛНР, ДНР и с освобождённых территорий, ранее оккупированных киевским режимом.

Также стало известно о том еще около 700 жителей Донбасса и Луганска пожелали получить гражданство России, которое с 11 июля текущего года им предоставляют в упрощенном порядке. Из них 476 человек уже получили российские паспорта.