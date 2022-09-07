Нижний Новгород, , 22:05 — REGNUM Мошенник похитил более миллиона рублей у двух жительниц Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 7 сентября.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

По словам потерпевших, после разговора с аферистом одна из них лишилась 505 тысяч рублей, а другая — 610 тысяч рублей.

Женщины рассказали о том, что злоумышленник действовал по одному и тому же сценарию — представляясь «сотрудником правоохранительных органов» и сообщал о «подозрительных операциях» с банковскими счетами собеседниц. Для того, чтобы сохранить сбережения, мошенник рекомендовал им взять кредит, равный сумме банковских вкладов, после чего перевести все деньги на «безопасный резервный счёт».

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество в крупном размере». Теперь аферисту, если его удастся вычислить и задержать, будет грозить до шести лет тюремного заключения и штраф в размере до 80 тысяч рублей.